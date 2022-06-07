В уезде Медог Тибетского автономного района на юго-западе Китая удалось сделать изображения мунтжака Феа, редкого вида мунтжака.

Как передает Синьхуа, об этом сообщило местное управление лесного хозяйства и пастбищ.

Сотрудники регионального института лесного хозяйства заметили четкие изображения представителей редкого вида, просматривая данные, записанные инфракрасными камерами, установленными в округе. По данным администрации, инфракрасные камеры засняли более 1200 фотографий мунтжака Феа, что стало первым четким изображением этого вида почти за 40 лет в Тибете.

Скелеты мунтжака Феа были обнаружены в тибетском Ньингчи в 1982-1983 годах. Администрация заявила, что распространение, численность популяции и существующий статус этого вида в дикой природе до сих пор остаются неизвестными.

"Это открытие помогает прояснить связь между мунтжаком Феа и другими видами мунтжака, а также иллюстрирует богатое биоразнообразие Большого каньона Ярлунг-Цангпо", - сказал представитель администрации Чжан Цзяпин.

Большой каньон Ярлунг-Цангпо - самый глубокий каньон в мире с максимальной глубиной 6 009 метров.

Мунтжаки - род оленей, обитающих в Южной и Юго-Восточной Азии.

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