Американская актриса Хизер Моррис рассказала изданию Billboard забавную историю о певице Дженнифер Лопес. По словам актрисы, однажды голливудская селебрити во время отбора танцоров для своего тура руководствовалась гороскопом.

"Она вошла в комнату и сказала: "Спасибо вам большое, вы так тяжело поработали. Поднимите руки, если в комнате есть Девы". Она окинула взглядом всех, кто поднял руки, и сказала: "Большое спасибо, что пришли". И им пришлось уйти после целого дня прослушивания Дженнифер Лопес", — рассказала Моррис.

Она отметила, что на таких прослушиваниях люди работают по 8 часов и им, как правило, за это ничего не платят.

Моррис при этом не была свидетелем ситуации, а "слышала забавную историю от других". Звезда сериала "Хор" также заметила, что могла ошибиться со знаком зодиака и, возможно, речь шла не о Девах.

Напомним, что буквально на днях Бен Аффлек и Дженнифер Лопес через месяц после тайного бракосочетания поженились во второй раз. Пара провела церемонию в имении актёра в штате Джорджия в присутствии коллег из списка звезд первой величины и семьи.

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