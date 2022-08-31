Во французском шоу "Танцы со звездами" россиянка из Чебоксар выдает себя за украинку
На самом известном танцевальном шоу французского телевидения "Танцы со звездами" (Danse avec les stars) россиянка выдает себя за украинку.
Российская танцовщица Ирина Владимирова проходит кастинг в танцевальном шоу во Франции, на котором говорит, что является украинкой. Во время отбора она звонит маме "в Украину", а на самом деле – в Чебоксары.
При этом биография танцовщицы общедоступна в интернете. Как сказано в открытых источниках, Ирина Владимирова родилась в Чебоксарах и является мастером спорта по бальным танцам. Она преподавала ритмику и хореографию в Санкт-Петербурге. Последние годы жила и работала во Франции и других странах Европы.
На своей странице в Инстаграм Ирина Владимирова (видимо, после шквала возмущений от украинцев) прокомментировала свое участие в "Танцах со звёздами", заявив, что она "за мир", и в ней течёт как русская, так и украинская кровь, а ещё польская.
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