На самом известном танцевальном шоу французского телевидения "Танцы со звездами" (Danse avec les stars) россиянка выдает себя за украинку.

Российская танцовщица Ирина Владимирова проходит кастинг в танцевальном шоу во Франции, на котором говорит, что является украинкой. Во время отбора она звонит маме "в Украину", а на самом деле – в Чебоксары.

При этом биография танцовщицы общедоступна в интернете. Как сказано в открытых источниках, Ирина Владимирова родилась в Чебоксарах и является мастером спорта по бальным танцам. Она преподавала ритмику и хореографию в Санкт-Петербурге. Последние годы жила и работала во Франции и других странах Европы.

На своей странице в Инстаграм Ирина Владимирова (видимо, после шквала возмущений от украинцев) прокомментировала свое участие в "Танцах со звёздами", заявив, что она "за мир", и в ней течёт как русская, так и украинская кровь, а ещё польская.

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