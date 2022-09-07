Хиллари Клинтон вспомнила, как во время визита в Москву с мужем забыла единственную дочь в Кремле
Бывшая первая леди США рассказала в эфире передачи "The Tonight Show" с Джимми Фэллоном на телеканале NBC, как во время визита в Москву с мужем, 42-м президентом США Биллом Клинтоном, забыла свою дочь Челси в Кремле.
Во время эфира Хиллари и Челси Клинтон приняли участие в челлендже, отвечая на вопросы ведущего. Фэллон спросил у бывшей первой леди о "самом сумасшедшем воспоминании в семейном отпуске".
"Надеюсь, она (дочь - Ред.) не помнит, потому что это было довольно травматично", - сказала она.
Затем Клинтон рассказала, что во время государственного визита в Россию после официальных прощаний она и Билл Клинтон собирались сесть в лимузин, чтобы отправиться в аэропорт.
"Мы взяли ее в Россию, когда ездили с официальным визитом, когда Билл был президентом. И было официальное прощание, и нас с Биллом проводили… к большому лимузину, чтобы ехать в аэропорт, а ее мы забыли. То есть можете себе представить, оставить моего единственного ребенка в этом Кремле? Никто не знал, что мы оставили ее", - рассказала она.
По условиям челленджа, 42-летняя Челси Клинтон не слышала ответ матери. После нескольких подсказок она угадала, что та рассказала историю о том, "как меня оставили в Кремле".
Билл Клинтон в качестве президента США пять раз посещал Россию. Когда президентом РФ был Борис Ельцин, Клинтон приезжал в Москву четыре раза: в 1994, 1995, 1996 и 1998 году. В 1994-м экс-президент с женой провели ночь в Кремле.
Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон за ложь о его сговоре с Россией на президентских выборах 2016 года.
Также мы приводили мнение Хиллари, согласно которому время для мирных переговоров Украины с Россией еще не наступило.