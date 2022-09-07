Бывшая первая леди США рассказала в эфире передачи "The Tonight Show" с Джимми Фэллоном на телеканале NBC, как во время визита в Москву с мужем, 42-м президентом США Биллом Клинтоном, забыла свою дочь Челси в Кремле.

Во время эфира Хиллари и Челси Клинтон приняли участие в челлендже, отвечая на вопросы ведущего. Фэллон спросил у бывшей первой леди о "самом сумасшедшем воспоминании в семейном отпуске".

"Надеюсь, она (дочь - Ред.) не помнит, потому что это было довольно травматично", - сказала она.

Затем Клинтон рассказала, что во время государственного визита в Россию после официальных прощаний она и Билл Клинтон собирались сесть в лимузин, чтобы отправиться в аэропорт.

"Мы взяли ее в Россию, когда ездили с официальным визитом, когда Билл был президентом. И было официальное прощание, и нас с Биллом проводили… к большому лимузину, чтобы ехать в аэропорт, а ее мы забыли. То есть можете себе представить, оставить моего единственного ребенка в этом Кремле? Никто не знал, что мы оставили ее", - рассказала она.

По условиям челленджа, 42-летняя Челси Клинтон не слышала ответ матери. После нескольких подсказок она угадала, что та рассказала историю о том, "как меня оставили в Кремле".

Билл Клинтон в качестве президента США пять раз посещал Россию. Когда президентом РФ был Борис Ельцин, Клинтон приезжал в Москву четыре раза: в 1994, 1995, 1996 и 1998 году. В 1994-м экс-президент с женой провели ночь в Кремле.

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон за ложь о его сговоре с Россией на президентских выборах 2016 года.

Также мы приводили мнение Хиллари, согласно которому время для мирных переговоров Украины с Россией еще не наступило.