Бывший руководитель протокола президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко назвал ерундой слова экс-первой леди США Хиллари Клинтон о забытой в Кремле дочери.

"Я такого случая не помню. Значит, у нас Клинтон и сам ерунду какую-то мелет, и эта девушка проснулась. Сто лет тому назад - 20 лет - там дочь потерялась. Ну может они ее и оставили, я не знаю. Они, в принципе, никогда не ночевали в Кремле самом. Может, они на экскурсии когда были? У нас это не зарегистрировано", - сказал Шевченко в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что если бы такая ситуация произошла, она бы осталась у него в памяти.

"Если бы действительно что-то было такое, оно бы осталось у нас в памяти - что мы ее искали, что-то находили. Это что-то у мамаши с головкой не в порядке... Еще бы она написала, что она кофточку забыла или собачку", - съязвил Шевченко.

Он заявил, что помнит приезд супругов, и Клинтон тогда показалась ему "не очень уравновешенной".

Ранее "Страна" писала, что Хиллари Клинтон рассказала на шоу Tonight Show с Джимми Фэллоном, как во время президентства Билла Клинтона во время визита в Россию они случайно оставили дочь Челси в Кремле.

Также мы сообщали, что в США оштрафовали избирательный штаб Хиллари Клинтон за ложь о сговоре Дональда Трампа с Москвой.