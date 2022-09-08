В четверг, 8 сентября, бизнесмен и основатель партии "5:10" Геннадий Балашов сообщил, что покинул Украину. Он опубликовал фото с видом из иллюминатора самолета, подписав его: "Мои соболезнования".

Балашов заявил об отъезде из Украины в день своего суда.

Согласно данным веб-портала "Судебная власть" сегодня - 8 сентября на 11.30 должно было состояться подготовительное судебное заседание в Печерском суде по обвинению бизнесмена в причинении телесных повреждений средней тяжести -ч.1 ст.122 УК Украины.

"Страна" ранее описывала в подробностях подоплеку этого дела и размещала комментарии самого Балашова на эту тему. Напомним речь идет о конфликте, произошедшем год назад на Печерске когда у бизнесмена произошла стычка с представителем инвесторов дома New York, который возвел Балашов в Царском селе и сдавал в нем помещения.

Сам Балашов утверждал что дела против него - заказные и всего против него открыто около 6 уголовных производств.

Балашов в комментариях к фото написал, что "не хочет портить жизнь на доказательства от идиотов. Нарисковался". То есть намекнул что его отъезд из Украины связан с нежеланием участвовать в судебных разбирательствах.

Кстати, на 15 сентября в Печерском суде назначено к рассмотрению еще два дела против Балашова. Одно, связанное с нанесением телесных повреждений следователю Печерской полиции - Владиславу Кавуну.

Об этом случае Балашов также ранее высказывался, заявляя, что это провокация полиции.

После стычки со следователем Кавуном Балашов угодил под стражу и вынужден был заплатить солидный залог чтобы выйти на свободу. Сейчас этот залог если он не явится в суд могут перечислить в доход государства.

Второе дело - по поводу уклонения от уплаты налогов во время продажи недвижимости. Сам Балашов утверждал, что это дело также надумано, а он продал личную квартиру и уплатил все сборы.

Ранее суд арестовал недвижимость руководителя партии "5.10" Геннадия Балашова на 200 млн грн.

Также "Страна" публиковала видео драки Балашова и следователя.