В августе украинские банки сократили кредитование по всем фронтам - бизнеса и населения.

Об этом свидетельствует свежий отчет Нацбанка:

на 0,5% (на 3,9 млрд грн), до 821,1 млрд грн - уменьшился портфель по кредитам корпорациям;

на 1,4% (на 3,3 млрд грн), до 233,9 млрд грн - просел портфель кредитования физлиц.

В банках говорят о том, что компании и население все хуже гасят ранее предоставленные кредиты. Потому банки все меньше хотят выдавать новые займы.

Сами заемщики также не горят желанием брать новые кредиты, которые подорожали после резкого повышения Нацбанком учетной ставки еще в начале июня: с 10% до 25%. Средняя стоимость кредитов для бизнеса находится на уровне 30% годовых, и редкие предприятия могут позволить себе столь дорогие займы.

Еще в августе активизировалось движение валютных вкладчиков на снятие валютных депозитов. Люди боятся, что банки не смогут в будущем выдать им вклады в долларе и евро, и потому не всегда соглашаются на продление их сроков после истечения договоров. Деньги снимают со счетов при первой возможности, и предпочитают хранить дома. Конечно, в тех случаях, когда их удается получить в кассах, с чем сейчас возникают проблемы, о которых писала "Страна".

Напомним, в НБУ заявили, что не планируют пересматривать официальный курс доллара и отменять валютные ограничения.

Ранее мы писали, что, по данным НБУ, инфляция в Украине в августе достигла 23%.