Марку Чапману, убийце участника легендарной ливерпульской четверки The Beatles Джона Леннона уже в 12-й раз отказали в условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщает Associated Press.

67-летний Марк Чапман предстал перед комиссией по УДО в конце августа. Стенограмма заседания пока не была опубликована, но известно, что убийца неоднократно выражал раскаяние в содеянном на предыдущих слушаниях.

Так, в 2020 году он назвал свои действия отвратительными, заверив, что у него "не будет никаких претензий", если суд решит оставить его в тюрьме до конца жизни.

"Я убил его… потому что он был очень, очень, очень знаменит, и это единственная причина, а я очень, очень, очень, очень стремился к самовосхвалению. Очень эгоистично", - сказал тогда Чапман.

Чапман застрелил Леннона в Нью-Йорке в ночь на 8 декабря 1980 года, когда музыкант и его жена Йоко Оно возвращались в свою квартиру в Верхнем Вест-Сайде.

Свое первое заявление об освобождении убийца написал в 2000 году, когда истек его 20-летний тюремный срок. Согласно приговору, Чапман должен был находиться в заключении в течение как минимум 20 лет. После истечения этого срока он может выйти на свободу, если его прошение об УДО одобрит специальная комиссия. Но она отказывает ему уже в течение 20 лет.

Следующая возможность выйти из тюрьмы досрочно Чепмену, осужденному за убийство в 1980 году, представится в 2024 году.

Ранее "Страна" рассказывала, что Пол Маккартни признался в сложных отношениях с Джоном Ленноном и пожаловался, что тот похвалил всего одну его песню.