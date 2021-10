Если бы Джон Леннон не ушел из The Beatles, то группа могла бы и дальше давать концерты и записывать альбомы. Об этом заявил бывший участник легендарного британского квартета Пол Маккартни, пишет The Guardian, ссылаясь на еще не вышедшее интервью музыканта радиостанции BBC Radio 4.

"Я не тот человек, который стал причиной раскола группы. Однажды Джон (Леннон - Ред.) вошел в комнату и сказал, что уходит из The Beatles", - рассказал Маккартни.

Он вспомнил, что после этого объявления Леннона участники группы еще несколько месяцев делали вид, что все хорошо. Маккартни утверждает, что на самом деле все понимали, что это конец, хотя группа могла и дальше давать концерты.

"Все дело было в том, что Джон был занят своей новой жизнью с Йоко (Йоко Оно - японская художница, вдова Леннона - Ред.). Джон всегда хотел стряхнуть с себя оковы общества. Его же растила его тетя Мими, довольно суровая женщина, поэтому он всегда жаждал свободы", - сказал Маккартни.

Он признался, что планировал воскресить коллектив, так как на тот момент не представлял свою жизнь без The Beatles.

Напомним, знаменитый музыкант и один из создателей The Beatles Пол Маккартни выпустил свой очередной альбом под названием "McCartney III".

Также мы сообщали, что The Beatles выложила клип Here Comes the Sun спустя 50 лет после выхода песни.