Российские войска 21 сентября нанесли ракетный удар по городу Запорожье. Предварительно известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры.

Об этом написал в своем телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Информация уточняется. Соблюдайте правила воздушной тревоги!" - добавил он.

Предыдущий ракетный удар по центру Запорожья РФ нанесла сегодня ночью, разрушив инфраструктурный объект. Сперва об этом сообщили местные жители, а позже подтвердил губернатор Александр Старух. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также Энергоатом сообщил, что Запорожскую АЭС ночью перевели на питание от дизель-генераторов из-за обстрела.

Напомним, что накануне армия России также нанесла удар ракетами С-300 по Запорожскому району.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".