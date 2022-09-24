Сборная Украины по футболу разгромила команду Армении со счетом 5:0 в рамках группового этапа Лиги наций.

Команда Александра Петракова вышла на матч в экспериментальном составе по схеме 3-4-3 и показала отличный результат. Забив пять безответных мячей, команда сумела сыграть в свой футбол с уверенным владением и большим количеством атак.

Голы забивали: Тимчик (21 минута), Зубков (57), Довбык, (69, 85), Игнатенко, (81).

Сейчас наша сборная возглавляет турнирную таблицу, однако у соперников есть игра в запасе.

Состав Украины: Лунин - Забарный, Кривцов (Матвиенко, 77), Качараба - Тимчик, Сидорчук (Пихалонок, 46), Игнатенко, Миколенко - Цыганков (Ярмоленко, 66), Яремчук (Довбык, 67), Зубков (Мудрик, 72).

Напомним, что в прошлом матче Украина проиграла Шотландии 0:3, что отбросило нашу сборную с первого месте в группе Лиги Наций. Для выхода в плей-офф Украина должна побеждать в последнем матче Лиги Наций против все той же Шотландии.

Ранее мы писали, что киевское "Динамо" продолжило серию поражений в еврокубках и проиграло кипрскому АЕК с минимальным счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.