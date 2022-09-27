В Луцком горрайонном суде 26 сентября прошло последнее заседание по делу луцкого террориста Максима Кривоша. Суд огласил ему приговор – 13 лет за решеткой с конфискацией имущества. Террорист отказался от апелляции.

Об этом сообщается в сюжете ТРК "Аверс".

На основании собранных следователями СБУ доказательств Луцкий горрайонный суд Волынской области признал Кривоша виновным по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 258 (террористический акт);

ч. 2 ст. 147 (захват заложников);

ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности);

ч. 1 и 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ч. 1 ст. 280 (принуждение работника транспорта к неисполнению своих служебных обязанностей);

ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством);

ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Решение суда первой инстанции еще можно обжаловать. Однако Кривош предварительно отказался от апелляции. Он аргументировал это решение тем, что ему не нужны поблажки системы.

Кривошу удалось пронести на судебное заседание мыло. Во время оглашения приговора он бросил мыло внутрь зала суда.

Напомним, летом 2020 года Кривош захватил маршрутку с людьми. Мы рассказывали, что известно о террористе.

После задержания террорист сообщил, что изначально планировал захватить собор, но передумал из-за коронавирусного карантина.