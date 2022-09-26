"Луцкого террориста" Максима Кривоша осудили на 13 лет. Приговор огласил Луцкий горрайсуд 26 сентября.

Об этом сообщает "Суспильне".

Напомним, Максим Кривош в июле 2020 года захватил автобус с тринадцатью пассажирами. Он держал людей в заложниках на протяжении 12 часов и требовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видео, где порекомендовал украинцам смотреть фильм "Земляне".

Кривош выделялся странным поведением, из-за чего даже отправлялся в психбольницу на проверку вменяемости, запомнился тем, что пропагандировал личные идеи "антисистемы".

После задержания у Кривоша даже появились подражатели.

Сегодня, во время оглашения приговора в Луцком горрайсуде, осужденный швырнул в сторону судей кусок хозяйственного мыла и сказал, что виновным себя не считает.

Рассмотрение дела длилось почти два года. Кривоша задержали правоохранители, после чего он решением суда был направлен в психиатрическую больницу на два месяца. Позже судебно-психиатрическая экспертиза признала Максима Кривоша вменяемым.

Среди преступлений, за которые судили мужчину – захват заложников, незаконное обращение с оружием, совершение теракта, покушение на жизнь правоохранителя. Суд признал его виновным по всем статьям.