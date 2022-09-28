В "ЛНР" заявили об обстреле здания водоканала в Лисичанске. Фото
В "ЛНР" заявили об обстреле Лисичанска Луганской области, в среду, 28 сентября. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Сообщается, что восемь ракет ударили по территории местного водоканала.
Здание получило серьезные повреждения, пострадал транспорт в автопарке. Среди людей нет пострадавших.
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