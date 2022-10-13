В США сотрудники Школы медицины Уильяма Бомонта Оклендского университета вылечили 27-летнего мужчину, страдавшего от аллергии на собственные оргазмы.

Об этом уникальном случае сообщает издание Daily Mail.

На протяжении 10 лет при эякуляции у несчастного мужчины возникали симптомы, очень напоминающие грипп или простуду. Из‑за такой специфической реакции бедолага был вынужден избегать сексуальных отношений и даже романтических привязанностей.

Мужчина пытался избавиться от проблемы, для чего не раз посещал врачей, в том числе урологов, отоларингологов и инфекционистов. Однако те не обнаружили никаких проблем со здоровьем. При этом они назначали пациенту антибиотики, но ни одно лекарство не помогало.

Когда за лечение взялись медики из Оклендского университета, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Они порекомендовали мужчине разные антигистаминные (противоаллергические) препараты. Один из них, фексофенадин, сумел уменьшить проявление неприятных симптомов на 90%. Таким образом ученые выяснили, что причины необъяснимой реакции на оргазмы были аутоиммунными.

К слову, аналогичные реакции были выявлены у примерно 60 других мужчин: все они сталкивались с кашлем, насморком и слабостью после секса. Кроме того, пациенты жаловались, что синдром посторгазмического недомогания (в англоязычной терминологии он обозначается аббревиатурой POIS) вызывал у них проблемы с речью, концентрацией и памятью. Негативные симптомы могли сохраняться от двух дней до недели.

Многие врачи не знают о существовании такого заболевания. Из‑за этого медикам сложно оценить распространенность синдрома в мире.

"Вероятно, он недостаточно часто диагностируется, и многие люди страдают", - заявил один из ученых Оклендского университета.

По его мнению, спровоцировать развитие аллергии на оргазмы могут инфекции или травмы тестикул. Скорее всего, они приводят к попаданию микроскопического количества спермы в кровеносную систему.

"А иммунные клетки в теле натренированы атаковать любую найденную инородную субстанцию", - пояснил механизм развития аллергии исследователь, отметив, что клетки могут начать атаковать сперму как вирус или бактерии.

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