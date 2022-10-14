В США на аукционе продали найденные в шахте джинсы Levi’s ХІХ века с расистским лозунгом на этикетке
Пара поношенных джинсов Levi’s ХІХ века с расистским лозунгом была продана на аукционе в США за 87 400 долларов.
Об этом сообщает американская пресса.
Торги состоялись на аукционе Durango Vintage Festivus в Нью-Мексико еще 1 октября.
Джинсы решили приобрести сразу два покупателя, которые скооперировались для выплаты нужной суммы.
Один из них, Зип Стивенсон, владеет мастерской по ремонту джинсов в Лос-Анджелесе. Второй, 23-летний Кайл Хаупер из Сан-Диего, коллекционирует винтажную одежду. Стивенсон заплатил 10% от суммы, Хаупер - 90%.
"Я все еще немного сбит с толку, просто сам себе удивляюсь, что купил их", - сказал Хаупер.
Подержанные джинсы, прозванные в прессе "святым Граалем коллекционирования винтажной джинсовой ткани", были обнаружены в заброшенной шахте несколько лет назад и считаются одними из старейших известных бренда Levi’s той эпохи.
Одежду нашел "джинсовый археолог" Майкл Харрис. Он осмотрел не менее 50 заброшенных шахт, поскольку именно горняки предпочитали работать в штанах Levi's.
Антикварные штаны имеют на внутренней стороне кармана расистскую этикетку, характерной для ХІХ века. Она гласит: "Единственное в своем роде, сделанное белыми рабочими".
Это расистский лозунг, используемый компанией во времена повсеместной антикитайской дискриминации в США. Он был в ходу после принятия в 1882 году закона, который запрещал китайским рабочим въезд в США в течение 10 лет.
В Levi’s заявили, что владельцы компании думали, что этот слоган "улучшит продажи и будет соответствовать взглядам потребителей в то время". В 1890-х годах его перестали использовать. А закон был отменен только в 1943 году.
Штаны до сих пор покрыты пятнами воска от свечей, которыми пользовались старатели, искавшие золото в узких туннелях. На них имеются пуговицы и один задний карман.
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