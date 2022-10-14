Пара поношенных джинсов Levi’s ХІХ века с расистским лозунгом была продана на аукционе в США за 87 400 долларов.

Об этом сообщает американская пресса.

Торги состоялись на аукционе Durango Vintage Festivus в Нью-Мексико еще 1 октября.

Джинсы решили приобрести сразу два покупателя, которые скооперировались для выплаты нужной суммы.

Один из них, Зип Стивенсон, владеет мастерской по ремонту джинсов в Лос-Анджелесе. Второй, 23-летний Кайл Хаупер из Сан-Диего, коллекционирует винтажную одежду. Стивенсон заплатил 10% от суммы, Хаупер - 90%.

"Я все еще немного сбит с толку, просто сам себе удивляюсь, что купил их", - сказал Хаупер.

Подержанные джинсы, прозванные в прессе "святым Граалем коллекционирования винтажной джинсовой ткани", были обнаружены в заброшенной шахте несколько лет назад и считаются одними из старейших известных бренда Levi’s той эпохи.

Одежду нашел "джинсовый археолог" Майкл Харрис. Он осмотрел не менее 50 заброшенных шахт, поскольку именно горняки предпочитали работать в штанах Levi's.

Антикварные штаны имеют на внутренней стороне кармана расистскую этикетку, характерной для ХІХ века. Она гласит: "Единственное в своем роде, сделанное белыми рабочими".

Это расистский лозунг, используемый компанией во времена повсеместной антикитайской дискриминации в США. Он был в ходу после принятия в 1882 году закона, который запрещал китайским рабочим въезд в США в течение 10 лет.

В Levi’s заявили, что владельцы компании думали, что этот слоган "улучшит продажи и будет соответствовать взглядам потребителей в то время". В 1890-х годах его перестали использовать. А закон был отменен только в 1943 году.

Штаны до сих пор покрыты пятнами воска от свечей, которыми пользовались старатели, искавшие золото в узких туннелях. На них имеются пуговицы и один задний карман.

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