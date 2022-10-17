Все участники мужской К-рор-группы BTS обязаны пройти военную службу в Южной Корее. Поэтому RM, Чин, Сюга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Джонгук уходят в армию.

Об этом со ссылкой на представителей музыкантов сообщает сайт британского телеканала Sky News.

Согласно южнокорейским законам, все трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 28 лет должны отслужить в армии от 18 до 21 месяца. Специально для кей-поп-звезд парламент Южной Кореи в 2020 году поднял этот возраст до 30 лет.

Первым в армию пойдет самый старший участник BTS, 29-летний Чин, после того как в конце октября завершит сольные выступления из графика.

"Другие члены группы планируют нести военную службу, исходя из своих индивидуальных планов", - сказано в заявлении представителей музыкантов.

По словам представителей бойз-бэнда, коллектив вновь соберется "примерно в 2025 году".

Между тем в южнокорейском обществе продолжается дискуссия, должны ли участники BTS служить. А власти страны делают исключение из требования обязательной службы в армии для спортсменов, музыкантов и танцоров, повышающих престиж страны. В августе мэр Пусана Пак Хен Чжун попросил президента страны Юн Сок Еля дать возможность участникам BTS пройди альтернативную гражданскую службу взамен военной.

Как писала "Страна", в начале лета Джо Байден принял BTS в Белом доме. Музыканты и президент США поговорили о дискриминации азиатов в Америке.

А вскоре после этого визита коллектив объявил о перерыве в своей деятельности. Участники группы тогда заявили, что хотят заняться сольными проектами и "снова научиться быть одним целым".