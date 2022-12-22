Восстанавливать сети водоснабжения в Николаеве будут не один год.

Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич в эфире местного ТВ.

"Есть два аспекта: финансовый и технический. Что касается финансового, то средства сейчас ищут. Технические аспекты потребуют времени: выполняя ремонтные работы, нужно сначала переключить потребителей на другую ветвь водопровода, чтобы люди не остались без воды", – добавил мэр.

Ранее мы писали, что, по словам мэра города Александра Сенкевича, в Николаеве в 20 раз увеличилось количество утечек на водоводе, питающем город.

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