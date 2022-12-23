Суд заочно приговорил Дениса Майданова к 15 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

По материалам СБУ к 15 годам тюрьмы приговорен депутат Госдумы РФ (более известный как певец), голосовавший за признание "ЛДНР".



Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата нижней палаты федерального собрания России Дениса Майданова, способствовавшего захвату части восточных регионов Украины.



По данным СБУ, 15 февраля этого года он поддержал постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, 22 февраля российский депутат проголосовал за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".



Этим чиновник способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины. Соответствующие решения госдумы России высшее военно-политическое руководство России использовало как формальный повод для начала полномасштабного вторжения против Украины.

На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.



Поскольку осужденный находится на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.





Ранее мы сообщали, что СБУ сообщила о подозрении католическому священнику, который публично отрицал преступления РФ в Буче и оправдывал российское вторжение.

Также мы рассказали, что глава СБУ заявил, что в Москве работает "кротоферма" Сивковича и Клюева, руководящая агентами Кремля в Украине.