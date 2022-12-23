Нацполиция подтвердила информацию "Страны" об обысках по делу о хищениях в метро Киева. Обыски прошли в том числе дома у экс-нардепа Виталия Хомутынника.

Полиция сообщает, что разоблачила механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство ветки столичного метро.

Как написано в ее телеграм-канале, в настоящее время расследуется возможное завладение и легализация организаторами сделки на 530 миллионов гривен, полученных в качестве оплаты за строительные работы.

Для предотвращения дальнейших сомнительных операций заблокировано более 160 миллионов гривен на счетах, задействованных в противоправной схеме предприятий.

В рамках расследования установлено, что в 2018 году между киевским метрополитеном и подрядчиком заключен договор на 5,9 миллиардов гривен, профинансированный на 4 миллиарда гривен. Но запланированные работы были выполнены только на 60%, сроки в договоре нарушены, состояние строительства не изменилось.

В октябре 2022 года подконтрольным предприятиям в качестве предоплаты было перечислено еще 530 миллионов гривен, хотя у них не было квалифицированных работников и спецтехники.

Ранее в Киеве СБУ раскрыла схему хищения 139 млн грн из бюджетных средств, выделенных на строительство метро на Виноградарь, станции которого обещали открыть в 2021 году. Заинтересованные лица разместили на депозитных счетах в банке 1,7 млрд грн и снимали проценты.

Как сообщала "Страна", за строительством метро на Виноградарь в Киеве можно следить на специальном сайте. В частности, архитекторы демонстрировали фото того, как будут выглядеть четыре станции метро на Виноградарь.