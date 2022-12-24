Тысячи курдов собрались сегодня на площади Республики в центре Париже после стрельбы накануне, в результате которой погибли трое курдских активистов. Протестующие считают инцидент терактом, направленным против курдской общины.

Об этом сообщают местные СМИ.

По их мнению, за стрельбой стоит Турция. Они требуют справедливого расследования.

Сначала манифестация проходила мирно, но затем начались масштабные столкновения с полицией.

Накануне, в пятницу 69-летний пенсионер открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа. Злоумышленника задержали. При стрельбе погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести.

После этого Курдский демократический совет во Франции (CDK-F) назвал стрельбу в Париже "гнусным терактом" и призвал представителей общины выйти на манифестацию в субботу. Что и происходит сейчас.

Ранее мы писали, что недавно в Риме мужчина выстрелами из пистолета смертельно ранил трех женщин.

Также "Страна" сообщала, что в ноябре после стрельбы в гей-клубе Колорадо-Спрингс погибли пять человек.