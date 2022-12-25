В субботу, 24 декабря, на стадионе под Каиром в Египте рухнула трибуна со зрителями. Пострадали 27 человек.

Об этом сообщает Barrons со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.

В ведомстве рассказали, что часть спортивного стадиона к югу от Каира обрушилась во время баскетбольного матча. Представитель министерства Хоссам Абдель Гаффар сказал, что "27 человек получили ранения, некоторые с переломами и кровотечением", добавив, что "большинство травм не угрожали жизни".

Египетская федерация баскетбола приостановила матч между александрийским "Аль-Иттихад" и каирским "Аль-Ахли", пишет издание.

В министерстве добавили, что более 20 машин скорой помощи были отправлены для того, чтобы доставить раненых болельщиков в больницу. Министр молодежи и спорта Ашраф Собхи назначил комиссию для расследования обстоятельств инцидента.

Ранее мы писали, что в прошлом году в израильском городе Гиват-Зеев обрушилась трибуна синагоги с большим количеством людей. Количество пострадавших исчислялось десятками человек.

Также "Страна" рассказывала, что два года назад в Казахстане рухнул строящийся стадион, в который вложили почти 3 миллиона долларов.