Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что количество жертв российского ракетного удара по жилому дому, который произошел 16 декабря, возросло до 5 человек.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"К сожалению, до пяти возросло количество жертв подлого ракетного удара оккупантов по жилому дому 16 декабря", - сообщил он.

По словам Вилкула, сегодня в больнице от полученных при взрыве ракеты травм скончался 51-летний Анатолий Калиниченко. Врачи 10 дней боролись за жизнь мужчины, сделали все, что было возможным, но не смогли спасти его жизнь.

Как писала "Страна", утром 16 декабря в Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, изначально было известно о 2 погибших и 8 раненых. Позже количество раненых и погибших возросло.

Ранее мы рассказывали, что в результате удара погибли супруги Александр и Людмила Корнейчуки, а также их сын Тимофей. С ними мог быть еще один сын, которому исполнилось семь лет, но в ту ночь он гостил у бабушки в селе и остался жив. Квартиру в доме, куда 16 декабря прилетела ракета, семья купила год назад. В первые месяцы войны Людмила с сыновьями была в эвакуации в Польше, однако в августе 2022 года они вернулись в Кривой Рог.