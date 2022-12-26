В Кривом Роге скончалась пятая жертва ракетного удара РФ по жилому дому 16 декабря
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что количество жертв российского ракетного удара по жилому дому, который произошел 16 декабря, возросло до 5 человек.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
"К сожалению, до пяти возросло количество жертв подлого ракетного удара оккупантов по жилому дому 16 декабря", - сообщил он.
По словам Вилкула, сегодня в больнице от полученных при взрыве ракеты травм скончался 51-летний Анатолий Калиниченко. Врачи 10 дней боролись за жизнь мужчины, сделали все, что было возможным, но не смогли спасти его жизнь.
Как писала "Страна", утром 16 декабря в Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, изначально было известно о 2 погибших и 8 раненых. Позже количество раненых и погибших возросло.
Ранее мы рассказывали, что в результате удара погибли супруги Александр и Людмила Корнейчуки, а также их сын Тимофей. С ними мог быть еще один сын, которому исполнилось семь лет, но в ту ночь он гостил у бабушки в селе и остался жив. Квартиру в доме, куда 16 декабря прилетела ракета, семья купила год назад. В первые месяцы войны Людмила с сыновьями была в эвакуации в Польше, однако в августе 2022 года они вернулись в Кривой Рог.