Китайская компания China Electronics Technology Corporation показала мобильную систему запуска роя барражирующих боеприпасов.

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Пусковая установка для запуска 48 дронов-камикадзе CH-901 смонтирована на тактической машине "Дунфэн Мэнши" с колесной формулой 6x6.

Дрон CH-901 имеет стартовую массу 9 кг. Бортовая камера позволяет обнаруживать объекты на расстоянии до 2 км. Длина барражирующего боеприпаса – 1,2 метра, максимальная продолжительность полета в зависимости от массы применяемой полезной нагрузки составляет от 40 минут до 2 часов, высота полета составляет от 100 метров до 1,5 км, дальность управления оператором – 10 км.

Рекомендуется на расстоянии 10 кв. км по фронту расставлять не менее 3-5 таких систем.

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