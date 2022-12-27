Член палаты представителей США, 34-летний республиканец из Нью-Йорка Джордж Сантос признался, что в резюме привел ложные сведения о своем происхождении, образовании и трудовой деятельности.

Об этом пишет РИА Новости.

В середине декабря газета New York Times опубликовала посвященное Сантосу и нестыковкам в его биографии расследование.

Издание обнаружило материалы криминального расследования в Бразилии, согласно которым будущий американский конгрессмен признался в совершении кражи чековой книжки у пациента своей матери и был осужден, но приговор не вступил в действие, так как на вызов суда 19-летний Сантос не отреагировал, а по адресу, где он должен был находиться, будущего сенатора не нашли.

Также издание не обнаружило подтверждений его обучению в колледже Барух и стажировке в университете Нью-Йорка, как указано в его биографии на сайте Комитета конгресса Республиканской партии. Оба учебных заведения сообщили изданию, что у них нет документального подтверждения обучения Сантоса.

Банки Citigroup и Goldman Sachs, которые сенатор указал в своем резюме как бывших работодателей также не смогли подтвердить факт его трудоустройства.

После недели молчания Сантос прокомментировал материал New York Times и признался, что сведения в его резюме являются ложные.

Он заявил, что не имеет отношения к евреям, как было написано на сайте предвыборной кампании (в тексте шла речь о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы от нацистов во время Второй мировой войны).

"Я никогда не говорил, что я еврей. Я католик", - сказал сенатор и добавил, что на своем сайте он относит себя к еврейской национальности из-за семейных историй о еврейском происхождении по материнской линии.

Также он прокомментировал ложные сведения об образовании.

"Я не оканчивал никаких университетов. Мне стыдно, и я сожалею, что приукрасил свое резюме", - сказал Сантос в интервью изданию New York Post.

На вопрос журналистов о том, заставит ли Сантоса разоблачение в СМИ уйти в отставку, конгрессмен ответил отрицательно.

"Я всегда был очень амбициозным, я всегда хотел большего... Приукрасил ли я свое резюме? Да, я это сделал, мне не следовало этого делать, мне жаль... Уйду ли я в отставку? Нет, я не уйду", - заявил Сантос в интервью изданию City & State New York.

Сантос считает, что несоответствие биографии, которую он представил общественности во время предвыборной гонки, никак не повлияет на его работу в качестве конгрессмена.

"Я не преступник. Это не станет препятствием в достижении успеха в моей законотворческой деятельности. Я буду эффективен. Я буду хорош", - заявил сенатор в интервью газете New York Post.

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