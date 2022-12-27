В телеграм-каналах руководителей "Азова" Максим Жорина и Андрея Билецкого появились видео празднования "азовцами" "дня мертвых" в ночь с 21 на 22 декабря.

Эта ночь - самая длинная в году, она наступает после дня зимнего солнцестояния, в который "азовцы" поминают своих погибших соратников. Делают они это таким образом: под покровом ночи собираются с зажженными факелами вокруг импровизированной ладьи, которая водружена на вершину холма, а затем поджигают ее под слова "Молитвы украинского националиста". Последняя написана в конце 1920-х - начале 1930-х годов одним из лидеров Организации украинских националистов Иосифом Мащаком. "Молитву украинского националиста" должны были знать наизусть все, вступающие в ОУН и ее молодежное крыло.

Обряд "азовцев" напоминает языческие ритуалы викингов.

"Азовский день мертвых. В пламени наши падшие символически уходят на драккаре (ладье викингов - Ред.) в другой мир, в Вальгаллу (в древнескандинавской языческой мифологии - царство мёртвых, куда попадают павшие в бою воины - Ред.) или Ирий - так его называли воины древности", - написал бывший командир полка "Азов", а ныне майор ВСУ Максим Жорин.

Ранее издание Time опубликовало материал о том, как украинские националисты из "Азова" используют социальные сети, в частности Фейсбук, для вербовки праворадикалов со своего мира.

А "Страна" описывала, как в Киеве состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры.