Медики объяснили, почему антибиотики нужно принимать только по рецепту врача. При бесконтрольном и неправильном приеме может развиться антибиотикорезистентность – приобретение бактериями стойкости к лечению.

Об этом говорится в Фейсбуке Центра общественного здоровья Минздрава.



По данным медиков, с каждым годом из-за антибиотикорезистентности лечить бактериальные инфекционные болезни становится все сложнее. И уже совсем скоро нерациональное использование антибиотиков может привести к тому, что инфекционные болезни, которые быстро и без последствий лечатся антибактериальными препаратами, могут стать смертельно опасными для большого количества людей.

Так, если антибиотики перестанут действовать, то три из 10 случаев пневмонии могут привести к смерти. Менее 25% людей, болеющих туберкулезом, будут иметь шанс вылечиться. А такие болезни, как менингит, ангина, ушная инфекция, и операция кесарево сечения могут стать летальными.

Фармацевтические компании разрабатывают новые антибиотики. Но это многолетний процесс, предусматривающий исследование, тестирование и испытание лекарств. Зато масштабы распространения устойчивости и приспособления бактерий настолько быстры, что новых разработок будет недостаточно, если не прилагать других усилий.

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