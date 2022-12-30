В США набирает обороты скандал с нестыковками в биографии конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса. Как выяснилось, политик, уличенный в фальсификации собственной биографии, соврал еще и о смерти матери.

"Мать Джорджа находилась в своём офисе в южной башне 11 сентября 2001 года в тот день, когда произошли ужасные события. Она выжила в трагических событиях 11 сентября, но ушла несколькими годами позже, когда проиграла битву с раком", - написано на официальной интернет-странице Сантоса.

При этом 12 июля прошлого года в соцсети Твиттер Сантос написал, что теракт 11 сентября унес жизнь его матери. А 23 декабря того же года сообщил подписчикам о пятилетней годовщине смерти матери.

Ранее журналисты обнаружили, что Сантос привел в резюме ложные сведения о своем происхождении, образовании и трудовой деятельности. На вопрос журналистов о том, заставит ли Сантоса разоблачение в СМИ уйти в отставку, конгрессмен ответил отрицательно.

Как сообщала "Страна", в Палату представителей США на осенних промежуточных выборах переизбрали сразу двух умерших демократов.