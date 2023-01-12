В Минсоцполитики рассказывают, как в 2023 году получить денежную помощь и "бэби-бокс" при рождении ребенка.

Размер выплаты в Украине фиксированный, независимо от количества детей, и составляет 41 280 гривен.

Из них 10 320 гривен родители получают сразу, а остальные средства - по 860 гривен в течение следующих 36 месяцев.

Финансовую помощь оформляют на одного из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает ребенок. Сделать это нужно в течение 12 месяцев со дня рождения и в течение периода действия карантина (плюс один месяц после его завершения).

Оформить помощь онлайн можно в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики, подписав заявление с помощью электронной подписи, либо через "Дию".

Если все заполнено правильно, помощь будет назначена в течение суток.

Напомним, что "пакеты малыша" ввели в Украине в 2018 году, в него входил набор необходимых новорожденному вещей. Но в июле 2020 года бэби-боксы решили заменить выдачей родителям денежной суммы в 5 тысяч гривен, которые предполагалось переводить на специальную карту.

Однако Детский фонд ООН призвал Кабмин сохранить "пакеты малыша" и не заменять их денежными выплатами.

Поэтому в 2020 году Верховная Рада одобрила возвращение бэби-боксов для новорожденных.