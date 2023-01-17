В Москве проходит церемония прощания с актрисой Инной Чуриковой. Видео
В московском храме Христа Спасителя 17 января идет церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которая стала известна по фильмам "Ширли-мырли", "Морозко" и "Тот самый Мюнхгаузен".
Об этом сообщают российские СМИ.
Чурикова умерла в субботу в возрасте 79 лет. Ей так и не удалось восстановиться после тяжелой травмы с переломами ребер, которую она получила прошлым летом при падении со сцены.
Напомним, в феврале 2020 года стало известно о том, что Чурикова попала в больницу с повышенным давлением.
Ранее "Страна" сообщала, что в июне 2019 года Инна Чурикова была госпитализирована после падения на сцене во время спектакля в театре "Русская песня" на Олимпийском проспекте в Москве.
Это произошло в конце выступления, когда софиты, направленные на сцену, ненадолго погасили. 75-летнюю актрису унесли на руках за кулисы, оттуда ее доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского.
Уже спустя две недели артистку выписали из больницы. Позже актриса призналась, что упала со сцены из-за проблем со зрением. "Иногда перед глазами как пленочка. Возможно, надо будет делать операцию на глазах", - пояснила Чурикова.