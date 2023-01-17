В московском храме Христа Спасителя 17 января идет церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которая стала известна по фильмам "Ширли-мырли", "Морозко" и "Тот самый Мюнхгаузен".

Об этом сообщают российские СМИ.

Чурикова умерла в субботу в возрасте 79 лет. Ей так и не удалось восстановиться после тяжелой травмы с переломами ребер, которую она получила прошлым летом при падении со сцены.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно о том, что Чурикова попала в больницу с повышенным давлением.