В Чехии от имени кандидата в президенты и генерала армии в запасе Петра Павела распространяются фальшивые СМС с призывом прийти в ближайшую армейскую часть и получить оружие для мобилизации и отправки в Украину.

Об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на полицию.

Комментируя данную информацию, Павел заявил журналистам, что новость его не удивляет. По его мнению, за рассылкой стоит некто, вдохновленный рекламными плакатами Бабиша, другого кандидата в президенты Чехии. Андрей Бабиш разместил по стране билборды, на которых пообещал "не втягивать Чехию в войну". Сообщение должно намекать, что его оппонент Павел, генерал НАТО в отставке, втянет страну в войну.

Напомним, 13 и 14 января в Чехии прошел первый тур президентских выборов. Это третьи в истории страны выборы президента. Чехи будут выбирать главу государства из 9 кандидатов.

Ранее мы писали, что на почтовые адреса граждан Германии рассылают фейковые письма якобы от имени Украины с предложением за деньги воевать на стороне ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 329-й день. Мы следим за новостями 18 января в своем онлайне.