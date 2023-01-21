Премьер-министра Великобритании Риши Сунака оштрафовали за то, что он ехал на заднем сиденье автомобиля непристегнутым. При этом, он еще и снимал видео для Instagram.

Офис британского премьера сообщил, что Сунак полностью признал свою ошибку, приносит извинения и, безусловно, оплатит штраф, пишет ВВС.

Как утверждается, премьер Великобритании отстегнул ремень безопасности на время съемок промо-ролика в графстве Ланкашир о программе британского правительства по развитию регионов.

В Великобритании за езду в автомобиле без пристегнутого ремня безопасности положен штраф в размере 100 фунтов стерлингов (114 евро).

Ранее мы писали, что, по данным исследования, в Украине лишь 26% от общего числа водителей используют ремни безопасности во время движения.

Так, лидером среди городов, где водители используют ремни безопасности, стал Киев. Здесь показатель находится на уровне 48,2%. После него идет Львов – 40,2%. Закрывают тройку лидеров Черкассы – 34,5% водителей.

Также "Страна" рассказывала, что Верховная Рада поддержала увеличение в 17 раз штрафов за непристегнутый ремень безопасности.