Украинец победил бывшего чемпиона UFC в первом раунде техническим нокаутом. Видео
Украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря этой ночью победил легендарного бразильца Маурисио Руа на турнире UFC.
Он выиграл бывшего чемпиона техническим нокаутом уже в первом раунде.
Потеря сразу начать работать первым номером и пытался наступать на Руа, но пропускал контратаки. После нескольких клинчей украинцу серией ударов удалось отправить ветерана в нокдаун и завершить бой досрочно.
Для Руа это был последний поединок в карьере. А для Потери - только второй поединок в UFC и первая победа.
На счету украинца 19 побед. Еще 3 поединка завершились поражением.
Ihor Potieria TKOs Maurício Rua at UFC 283 pic.twitter.com/xTIepfo981— Takedown Defense (@ChillemThreebo) January 22, 2023
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