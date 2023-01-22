Украинский боец смешанных единоборств Игорь Потеря этой ночью победил легендарного бразильца Маурисио Руа на турнире UFC.

Он выиграл бывшего чемпиона техническим нокаутом уже в первом раунде.

Потеря сразу начать работать первым номером и пытался наступать на Руа, но пропускал контратаки. После нескольких клинчей украинцу серией ударов удалось отправить ветерана в нокдаун и завершить бой досрочно.

Для Руа это был последний поединок в карьере. А для Потери - только второй поединок в UFC и первая победа.

На счету украинца 19 побед. Еще 3 поединка завершились поражением.

Ihor Potieria TKOs Maurício Rua at UFC 283 pic.twitter.com/xTIepfo981 — Takedown Defense (@ChillemThreebo) January 22, 2023

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