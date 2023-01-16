Международная ассоциация бокса разрешила спортсменам выступать на соревнованиях с бородой.

Об этом в понедельник, 16 января, говорится на сайте организации.

"Боксерам разрешено иметь бороду и усы во время соревнований. При этом борода не должна быть длиннее 10 см и закрывать шею согласно техническим правилам", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой IBA.

Решение было принято несколько месяцев назад, и с тех пор спортсменам удается сохранять на ринге бороды и в некоторых случаях религиозные традиции.

Серебряный призер Азиатских игр, боксер из Иордании Одай Аль-Хиндави, заявил, что приветствует новое правило.

"Я мусульманин, и ислам поощряет длинные бороды. Это было отличное решение, которое также позволяет мне сохранять свои традиции. Потому что при наличии бороды нет травм и моя внешность остается красивой", - сказал Аль-Хиндави.

Чемпион Европейских игр Габриэль Эскобар из Испании отметил, что ему удобнее соревноваться с бородой.

"Раньше нам приходилось столько бриться во время турнира, это было больно. Вот почему я говорю, что гораздо лучше соревноваться с бородой", - объяснил испанец.

Напомним, ранее Международная ассоциация бокса допустила спортсменов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям.

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