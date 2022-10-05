Совет директоров Международной ассоциации бокса IBA допустил российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Об этом сообщается на сайте организации.

IBA заявил, что "политика не должна иметь никакого влияния на спорт".

В связи с этим совет директоров проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксеров России и Беларуси к соревнованиям IBA с немедленным вступлением в силу.

"Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой. IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Кроме того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства", - заявила пресс-служба ассоциации.

Ранее мы также писали, что Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить к соревнованиям российских спортсменов, не поддерживающих войну в Украине.

В то же время еще в июле сообщалось, что российские и белорусские спортсмены могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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