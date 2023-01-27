Одна из самых дорогих украинских элитных школ - Pechersk School International (PSI) - готовится возобновить очное обучение в Киеве в новом учебном году впервые после начала вторжения РФ.



Родители учеников уже получили уведомления, что школа возвращается к привычному режиму работы, рассказал "Стране" отец одной из учениц школы.



Эта школа известна тем, что здесь учатся много детей западных дипломатов (обучение ведётся на английском языке). В первую очередь – из американского посольства.



И это уже породило слухи в Киеве, что раз школа, где учатся дети дипломатов США возобновляет свою полноценную работу с сентября 2023 года, то значит и война к этому времени должна закончиться. Насколько эти слухи верны, естественно, сейчас никто точно сказать не может. Но очевидно, что раз школа решила вновь начать обучение оффлайн, то значит интерес к такой форме у родителей учеников есть.



При этом школа сообщает родителям, что всерьез относится к вопросам безопасности и уже оборудовала бомбоубежище.



С февраля прошлого года Pechersk School International прекратила очное обучение в Киеве. Ученикам предложили продолжить очное обучение в Польше, где у PSI есть кампус в Варшаве. Стоимость учебы там колеблется от 13 600 долларов в младших классах и до 17 200–25 600 долларов в старших.



Альтернатива была - заниматься онлайн (цена 10 000-20 000 долларов в год).



Отметим, что некоторые другие элитные школы восстановили очное обучение еще с 1 сентября 2022 года.



Например, Новопечерская школа, где учатся дети президента Владимира Зеленского, предлагает три пакета: офлайн обучение (цена около 11 000 долларов в год и зависит от класса), онлайн (5 800 долларов), программа "экстернат" (3 500 долларов). "Экстернат" разработан для тех детей, которые посещают другие школы, а после основного учебного процесса могут заниматься дополнительно по основным важным предметам с тьютором (наставником).

Тем временем в школах Киева заканчиваются длинные зимние каникулы. Столичные власти сообщили, что 30 января 97% школ с укрытиями восстановят работу в смешанном формате онлайн/оффлайн, за парты сядут 177 тысяч школьников.