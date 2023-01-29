Найденный случайно в курятнике на ферме под слоем птичьего помёта этюд Ван Дейка продали на аукционе более чем за 3 миллиона долларов.

Произведение знаменитого голландского художника обнаружили в конце XX века в сарае на ферме в Киндерхуке (штат Нью-Йорк). Оборотная сторона холста была покрыта птичьим пометом.

Позже картину приобрел местный коллекционер Альберт Б. Робертс — он посчитал, что произведение относится к Золотому веку голландской живописи, и купил его за 600 долларов.

В 2019 году искусствовед Сьюзен Барнс подтвердила, что это подлинная картина голландского художника Антониса Ван Дейка - этюд к более поздней картине под названием "Святой Иероним".

В итоге, после смерти коллекционера в 2021, картина была передана на аукцион Sotheby's и продана за 3,1 млн долларов.

Ранее в США на аукционе продали найденные в шахте джинсы Levi’s ХІХ века с расистским лозунгом на этикетке.

Джинсы решили приобрести сразу два покупателя, которые скооперировались для выплаты нужной суммы.

Один из них, Зип Стивенсон, владеет мастерской по ремонту джинсов в Лос-Анджелесе. Второй, 23-летний Кайл Хаупер из Сан-Диего, коллекционирует винтажную одежду. Стивенсон заплатил 10% от суммы, Хаупер - 90%.

Ранее стало известно, что в Канаде украли портрет Черчилля, известный как "Рычащий лев" без сигары.