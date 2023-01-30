Многолетний куратор Украины в Госдепе США Джордж Кент назначен американским послом в Эстонии. Сегодня, 30 января, он встретился с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу и обсудил войну в Украине.

Об этом говорится на официальной странице посольства в Twitter.

"На своей первой сегодняшней встрече с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу назначенный посол Джордж Кент подчеркнул прекрасные отношения между Соединенными Штатами и Эстонией и обсудил наше продолжающееся сотрудничество в поддержке Украины и противодействии российской агрессии", - говорится в сообщении.

После отъезда из Украины Кент работал заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. До августа 2021 года плотно занимался Украиной, а в июле того же года две недели исполнял обязанности посла США в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.