Еще один украинский футболист покидает отечественный чемпионат в это трансферное окно. Центральный защитник "Шахтёра" Сергей Кривцов переходит в американский клуб легендарного футболиста Дэвида Бекхэма "Интер Майами".

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали трансфера не сообщаются, но контракт подписан по схеме "2+1".

Кривцов является воспитанником запорожского "Металлурга". В "Шахтер" перешел в 2010-м, с тех пор восемь раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал национальный кубок. В общей сложности сыграл за "Шахтер" 224 матча, в которых забил 14 голов. Также на счету 31-летнего защитника 31 матч за сборную Украины.

Клуб "Интер Майами" был основан в 2018 году. Одним из его владельцев является Дэвид Бекхэм, ныне команду тренирует другой известный в прошлом игрок МЮ Фил Невилл. В прошлом сезоне "Интер" занял 6 место в Восточной конференций, в общем зачете оказался 12-м. В первом раунде плей-офф клуб из Майами проиграл "Нью-Йорку".

В составе "Интера" выступают футболисты из Англии, Мексики, Замбии, Колумбии, Аргентины, Нидерландов, Франции, Коста-Рики, Эквадора, Финляндии, Венесуэлы, Бразилии, Ирландии и Швеции.

Напомним, что самым громким трансфером этой зимы в Украине стал переход Михаила Мудрика из "Шахтёра" в лондонский "Челси".

В то время как "Динамо" продало в Испанию своего ведущего полузащитника Виктора Цыганкова.