Сегодня исполняется 20 лет трагедии с шаттлом "Колумбия", который потерпел крушение 1 февраля 2003 года. После катастрофы в США сильно ужесточили требования к безопасности, а корабли разрабатывают медленнее.

Последний полёт космического челнока "Колумбия" начался 16 января 2003 года. Утром 1 февраля 2003 года после 16-суточного полета шаттл возвращался на Землю. НАСА потеряло связь с кораблём за 16 минут до предполагаемой посадки на взлетно-посадочную полосу № 33 Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

Как потом оказалось, при взлете "Колумбии" оторвавшийся кусок теплоизоляционного покрытия ударил по термозащите левого крыла. Это вызвало разрушение наружного теплозащитного слоя на левой плоскости крыла челнока. И при возвращении на Землю шаттл рассыпался на куски за 41 секунду.

Очевидцы засняли горящие обломки шаттла, летящие на высоте около 63 километров при скорости 5,6 км/с. Все семь членов экипажа погибли. В ЧП выжили только черви-нематоды, которых выращивали на орбите.

Обломки шаттла искали в четырех штатах, нашли их более 83,8 тысяч - 38% от сухого веса "Колумбии". Все найденные обломки челнока хранятся в Космическом центре им. Джона Кеннеди.

В НАСА заявили, что все погибшие в космических исследованиях "сделали жизнь на этой планете лучше".

В ноябре в США после нескольких неудачных попыток запустили сверхтяжёлую ракету к Луне.

Как мы писали, НАСА организовало группу по исследованию НЛО.