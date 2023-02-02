В Киеве обезвредили преступную организацию, участники которой под видом добровольческих формирований совершали особо тяжкие преступления. Их подозревают в вымогательствах, запугивании предпринимателей и применении к ним физического насилия.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"В Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачены организаторы и участники транснациональной преступной организации, которые терроризировали и запугивали жителей столичного региона. Указанные лица обоснованно подозреваются в совершении вымогательства, уничтожении имущества, применении физического насилия и угроз в отношении предпринимателей", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что группировку возглавлял криминальный авторитет по прозвищу "Леший", причастный к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий. Кроме того, в состав преступной организации входило двое российских граждан – выходцев из Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО. При этом злоумышленники действовали под видом двух добровольческих формирований.

Участники преступной организации систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой. Полученные деньги злоумышленники направляли в так называемый "общак", который к моменту обыска составлял 354 тысяч долларов США.

После проведенных обысков сотрудники СБУ задержали организатора "Лешего", двух россиян и еще троих активных участников преступной организации при вымогательстве 80 тысяч долларов США с местного предпринимателя.

Во время обысков на местах нахождения фигурантов правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности. Всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.

Ранее мы писали, что СБУ сообщила о подозрении участникам добробата за рейдерский захват водоканала в Буче.

Также "Страна" рассказывала, что ГБР и СБУ задержали преступную группу, которая подозревается в присваивании средств, выделенных на питание украинских военнослужащих.