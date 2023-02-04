Министерство общественного здравоохранения Катара предупредило о запрете на продажу содержащих насекомых продуктов питания после решения Евросоюза расширить список разрешенных к поеданию насекомых.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Твиттере.



"С учетом распространения информации о решении некоторых стран одобрить использование насекомых в приготовлении продуктов питания Министерство общественного здравоохранения заявляет о запрете продажи содержащих насекомых пищевых продуктов по причине их несоответствия техническим требованиям о халяльной еде в странах Персидского залива и религиозному мнению уполномоченных властей, которое запрещает употребление в пищу насекомых, протеина или произведенных из них добавок", - отмечается в сообщении минздрава.

В министерстве добавили, что "тщательно проверяют источник белка в пищевых продуктах с помощью аккредитованных при министерстве международных лабораторий, работающих на основе мусульманских принципов".

Как писала "Страна", в декабре 2021 года Европейская комиссия добавила самый распространенный вид саранчи locusta migratoria в свой список пищевых продуктов, разрешенных для продажи в Европейском Союзе.

А в конце января власти Евросоюза вдвое расширили список разрешенных к использованию для приготовления продуктов питания насекомых, добавив туда сверчков домовых и червей-буффало.