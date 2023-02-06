В Лос-Анджелесе состоялась 65-я церемония вручения премии "Грэмми". Американская певица Beyonce установила рекорд по количеству завоеванных статуэток, вручаемых Академией звукозаписи США. На счету артистки 32 награды.

Об этом сообщается на сайте музыкальной премии.

"Завоевав награду в категории "Лучший танцевальный/электронный альбом" с альбомом "Renaissance", Beyonce стала обладательницей рекордного числа "Грэмми", - говорится в сообщении.

Beyonce была номинирована в девяти категориях, в числе которых "Лучший альбом года", "Лучшая песня года" и "Лучшая запись года". Общее число номинаций за ее карьеру достигло 88. По этому показателю она делит первое место в истории со своим мужем, рэпером Джей Зи.

Певица стала лучшей в следующих номинациях:

"Лучшая танцевальная/электронная запись" (трек "Break My Soul");

"Лучшее исполнение в стиле R&B" (трек "Plastic Off the Sofa");

"Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом" ("Renaissance");

"Лучшая песня в стиле R&B" ("Cut it").

До Beyonce рекордсменом по числу "Грэмми" в течение 20 лет был дирижер Георг Шолти, на счету которого 31 победа.

Ранее мы писали, что в 2017 году беременная Бейонсе произвела фурор во время выступления на церемонии "Грэмми".

А ее фото беременности побило все рекорды в Instagram.