"Укрзализныця" оказалась в центре нового скандала из-за аквариумных рыбок. Дело в том, что компания заключила договор стоимостью почти 500 000 грн на услуги по обслуживанию аквариумов на текущий год.

Однако после бурной реакции пользователей соцсетей о целесообразности таких трат во время войны, председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в своем Telegram-канале сообщил, что компания приняла решение расторгнуть договор, хотя в самой закупке "нет ничего ни коррупционного, ни глупого".

Камышин объяснил, что в периметр закупки входило годовое обслуживание 32 аквариумов УЗ по пяти адресам в Киеве.

Контракт предусматривал не менее двух визитов специалиста в месяц, проверку аквариумного оборудования и его ремонт или замену по необходимости, корм для рыбок, замену воды, чистку фильтров, почвы и т.д.

"Обслуживание одного аквариума в месяц в результате выглядит адекватно и составляет 1000 грн. Но я считаю, что эта закупка неправильная. Страна в войне, каждая копейка на счету. Нам не хватает денег на ремонт инфраструктуры, повышение зарплат железнодорожникам, инвестиции в обновление вагонов и локомотивов. Можно было бы сказать, что экономией на аквариумах мы на локомотив не соберем. И это правда. Но мы должны культивировать бережливость и в большом, и в малом", – заявил он.

Он также сообщил, что компания способна прожить без аквариумов до победы, поэтому рыбок раздадут в "хорошие руки".

"Слава Богу, разнарядки по нему еще не выдавались, и ни копейки по нему мы еще не платили. А рыбок мы раздадим в хорошие руки. Они не на балансе", - написал Камышин.

Напомним, в 2020 году филиал "Укрзализныци" планировал закупить корма для рыбок и черепах на 74 тысячи грн.

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