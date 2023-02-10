В Киеве сообщили о подозрении управляющей частной ювелирной мастерской по делу о взрыве на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы. Женщину задержали, ей грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в рамках расследования, начатого по факту взрыва в Дарницком районе столицы, задержана жительница Киевщины. Ей предъявлено подозрение в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 2 ст.272 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что эпицентром взрыва стало одноэтажное промышленное здание.

"Следствием установлено, что указанное помещение использовалось субъектом предпринимательской деятельности в качестве производственного цеха по изготовлению и обработке ювелирных изделий. В своей работе работники мастерской использовали газовое оборудование. При этом, как установило следствие, некоторые элементы указанного оборудования были изготовлены "кустарным" способом, а газовые баллоны в нарушение установленных требований размещались в помещении, где непосредственно работали люди. Также установлено, что с работниками инструктажи и учения по охране труда и соблюдения норм пожарной безопасности не проводились, и они не были обеспечены средствами коллективной и индивидуальной защиты. В результате таких небрежных действий, во время проведения газопламенных работ, относящихся к работам с повышенной опасностью, произошел взрыв газовых баллонов. На момент происшествия в помещении находились около 20 рабочих", - добавили в пресс-службе.

Управляющую ювелирной мастерской за нарушение соблюдения правил безопасности по охране труда задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. В рамках производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Cанкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева погибли четыре человека. Пятерых госпитализировали, один человек от госпитализации отказался.

Ранее мы рассказывали, что недавно в Киевской области произошло два взрыва из-за газового баллона и аккумулятора.