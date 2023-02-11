Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что в Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. Погиб человек, есть раненый.

Об этом российский чиновник написал в своем Telegram-канале.

"К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь. В ближайшее время вертолётом санитарной авиации его транспортируют в Курскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении Старовойта.

Ранее мы писали, что в декабре прошлого года Роман Старовойт заявил, что в результате ударов по Курской области пострадала одна женщина, также оказались повреждены три дома. В обстреле российский чиновник обвинил ВСУ.

Между тем война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Произошла 14-я по счету ракетная атака России по Украине. За сутки на Украину обрушилось около сотни ракет разных типов, из которых была сбита 61. Во многих регионах возобновились аварийные отключения. Сильнее всего пострадали Харьков, Хмельницкий и Запорожье.

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