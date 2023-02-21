В Москве молодой мужчина по фамилии Мухоморов отравился мухоморами и попал в больницу.

Об этом 20 февраля сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел в районе Северное Медведково. По данным канала, 19-летний Андрей Мухоморов съел мухоморы, после чего почувствовал сильное недомогание и вызвал скорую помощь. Россиянина отправили в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского.

Сейчас молодой человек находится под присмотром врачей, в деталях произошедшего разбирается полиция. Правоохранители выясняют, не нарушил ли пострадавший статью 228 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств.

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