Нардеп Железняк женился на Ольге Коваль из "Слуги народа". Фото
В Верховной Раде появится ещё одна межфракционная семья. Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") женился на Ольге Коваль ("Слуга народа").
Об этом Железняк сообщил в телеграм.
"Оказывается, в Раде можно встретить не только друзей и оппонентов, но и настоящую любовь", - подписал он свадебное фото.
Судя по опубликованному нардепом снимку, зарегистрировал их брак лично министр юстиции Денис Малюська.
Буквально неделю назад Коваль в комментарии "Стране" впервые подтвердила информацию об отношениях с Железняком.
Из-за этих отношений Железняка ранее обвиняли в конфликте интересов, поскольку Коваль является дочерью крупного аграрного бизнесмена Владимира Коваля.
К слову, это будет уже не первая межфракционная семья в нынешней Верховной Раде. Есть ещё одна пара - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа") и Алена Шкрум ("Батькивщина").
Напомним, в ноябре 2020 года нардеп от "Слуги народа" Коваль пришла в Раду в украшениях на 410 000 гривен.
Также "Страна" рассказывала, что в 2019 году, в первый день работы Верховной Рады IX созыва, депутат Ольга Коваль принесла сумку Gucci за $2650.