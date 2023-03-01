В Верховной Раде появится ещё одна межфракционная семья. Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") женился на Ольге Коваль ("Слуга народа").

Об этом Железняк сообщил в телеграм.

"Оказывается, в Раде можно встретить не только друзей и оппонентов, но и настоящую любовь", - подписал он свадебное фото.

Судя по опубликованному нардепом снимку, зарегистрировал их брак лично министр юстиции Денис Малюська.

Буквально неделю назад Коваль в комментарии "Стране" впервые подтвердила информацию об отношениях с Железняком.

Из-за этих отношений Железняка ранее обвиняли в конфликте интересов, поскольку Коваль является дочерью крупного аграрного бизнесмена Владимира Коваля.

К слову, это будет уже не первая межфракционная семья в нынешней Верховной Раде. Есть ещё одна пара - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа") и Алена Шкрум ("Батькивщина").

Напомним, в ноябре 2020 года нардеп от "Слуги народа" Коваль пришла в Раду в украшениях на 410 000 гривен.

Также "Страна" рассказывала, что в 2019 году, в первый день работы Верховной Рады IX созыва, депутат Ольга Коваль принесла сумку Gucci за $2650.