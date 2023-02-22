Депутат фракции "Слуга народа" Ольга Коваль в комментарии "Стране" подтвердила информацию о романтических отношениях с депутатом от фракции "Голос" Ярославом Железняком.

"Коллеги уже давно знают, мы не скрываем. Это не является тайной в наших кругах", - говорит Коваль.

На вопрос, оформляли ли они свои отношения официально, нардеп ответила, что "всему свое время".

Ярослав Железняк и Ольга Коваль

Напомним, ранее нарлеп Антон Яценко написал заявление в НАПК, где утверждал, что Железняк живет в гражданском браке с Коваль, которая является дочерью крупного аграрного бизнесмена Владимира Коваля. В этом Яценко увидел конфликт интересов со стороны Железняка, который является лавой ТСК, осуществляющей парламентский контроль за деятельностью таможенной службы, "с которой непосредственно контактируют компании Коваля во время экспорта сельхозпродукции", сказано в заявлении. Яценко просит принять меры реагирования в отношении Железняка, предусмотренные законом "О предотвращении коррупции".

Ярослав Железняк, по данным самой последней доступной в сети декларации, женат (но неизвестно развелся ли он на данный момент). Его супруга Антуанетта родом из Белой Церкви, предприниматель, занималась розничной торговлей в интернете. Сейчас нутрициолог. В 2020 году она купила новый Jaguar I-PACE. Девушка увлекается спортом и путешествует. Сейчас она, судя по снимкам в Инстаграме, находится заграницей.

Ярослав Железняк с Антуаннетой

Про частную жизнь Ольги Коваль ранее ничего не было известно. Она лишь несколько раз засветила под куполом Ради в бриллиантах Tiffany и Van Cleef & Arpels стоимость от 400 000 грн и с сумкой Chanel за 100 000 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп Лиза Ясько прекратила отношения с Саакашвили.

Также мы рассказывали, что в 2019 году, в первый день работы Верховной Рады IX созыва, депутат Ольга Коваль принесла сумку Gucci за $2650.