Европейское космическое агентство связало неудачный пуск ракеты Vega C в декабре прошлого года с использованием в аппарате украинских материалов.

Об этом пишет Associated Press.

Ракета Vega C упала в море менее чем через три минуты после старта с космодрома во Французской Гвиане в декабре.

Ответственная за запуск компания Arianespace заявила тогда, что во второй ступени ракеты наблюдалось снижение давления, что "привело к преждевременному завершению миссии".

"Причиной отказа стал постепенный износ сопла Zefiro 40", - заявили в Европейском космическом агентстве.

Вторая ступень Zefiro 40, изготовленная итальянской космической компанией Avio, подверглась "неожиданной термомеханической чрезмерной эрозии" углеродного компонента, закупленного в Украине.

Пьер-Ив Тиссье из Arianespace сказал, что заключение было основано на исследовании идентичных деталей и все еще нуждается в подтверждении в ходе дальнейших испытаний.

Напомним, что в ноябре 2021 года ракета-носитель Vega с украинским двигателем вывела на орбиту французские разведывательные спутники.

Ранее мы сообщали о том, что в 2017 году в рамках миссии VV17 с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный пуск ракеты-носителя Vega с маршевым двигателем 4-й степени украинского производства. Однако 17 ноября 2020 года произошел провал запуска ракеты Vega с украинским двигателем, который случился из-за ошибки при монтаже двигателей на разгонный блок AVUM.